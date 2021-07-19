В Новосибирске у торговца криптовалютой похитили более 5 миллионов рублей

Банда грабителей с оружием ворвалась в офис компании, занимающейся хранением и продажей криптовалюты.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске банда грабителей с оружием ворвалась в офис компании, занимающейся хранением и продажей криптовалюты, и вынесли оттуда несколько миллионов рублей. Произошло все в воскресенье, 18 июля.
— Около полудня в офис компании в бизнес-центре на улице Фрунзе ворвались пятеро мужчин и, угрожая сотруднику пистолетом, похитили оттуда 5,2 миллиона рублей и скрылись, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Принадлежали украденные деньги, находившиеся в офисе новосибирской компании, принадлежали мужчине из Санкт-Петербурга. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер