В Новосибирске у торговца криптовалютой похитили более 5 миллионов рублей

Банда грабителей с оружием ворвалась в офис компании, занимающейся хранением и продажей криптовалюты. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске банда грабителей с оружием ворвалась в офис компании, занимающейся хранением и продажей криптовалюты, и вынесли оттуда несколько миллионов рублей. Произошло все в воскресенье, 18 июля.

— Около полудня в офис компании в бизнес-центре на улице Фрунзе ворвались пятеро мужчин и, угрожая сотруднику пистолетом, похитили оттуда 5,2 миллиона рублей и скрылись, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Принадлежали украденные деньги, находившиеся в офисе новосибирской компании, принадлежали мужчине из Санкт-Петербурга. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

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