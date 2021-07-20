Новосибирца, почти 30 лет назад убившего сотрудницу института культуры, приговорили к 9 года колонии

Новосибирец почти 30 лет назад убил сторожа института культуры на Алтае. Фото: семейный архив Шалгановых/соцсети

Новосибирцу, убившему сотрудницу Алтайского государственного института культуры, вынесли приговор. Ближайшие девять лет ему предстоит провести в колонии общего режима. Свое наказание за преступление он получил спустя почти 30 лет после убийства.

— В июне 1993 года сторож отдела вневедомственной охраны милиции вечером заметила в здании учебного корпуса выпившего студента. Она потребовала его уйти. Также сторож пригрозила доложить руководству учебного заведения об инциденте. После этого студент достал нож и молоток, которые были при нем, и ударил женщину около 30 раз ими. От полученных травм 61-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия, — рассказали в СКР по Алтайскому краю.

После этого студент скрылся и прятался от следователей почти 30 лет. Его местонахождение установили только в 2020 году.

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