Дирижер с молотком: сибиряка, убившего сотрудницу института культуры, будут судить спустя почти 30 лет

Обвиняемый даже не извинился за свой поступок перед семьей Лидии. Фото: семейный архив Шалгановых/соцсети

Трагическая история, произошедшая в Алтайском крае в июле 1993 года, получила неожиданное продолжение в наши дни и привела сыщиков в соседний регион — Новосибирск. Следователи Следственного комитета стряхнули пыль с давно забытого уголовного дела, разыскали преступника и отправили на скамью подсудимых. Но удивительная удачливость этого человека снова дала ему шанс остаться безнаказанным — ему попалась очень гуманная судья, которая отпустила убийцу с миром на свободу на первом же заседании. К счастью, родственники погибшей женщины на этот раз решили идти до конца и добились, чтобы уголовное дело еще раз изучили в суде. Убийцу снова поместили под стражу, а материалы, кропотливо добытые следователями, отправили на новое рассмотрение. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

МОЛОТОК ВМЕСТО ДИРИЖЕРСКОЙ ПАЛОЧКИ

Окровавленное тело сторожа вневедомственной охраны Лидии Шалгановой работники Алтайского государственного института культуры обнаружили в одной из аудиторий 12 июля 1993 года. Женщина была убита с особой жестокостью — криминалисты насчитали 18 ударов ножом и примерно столько же — молотком для отбивания мяса. Муж и маленький сын тем утром так и не дождались маму с работы.

Дети остались сиротами. Фото: семейный архив Шалгановых.

Студента факультета оркестрового дирижирования Алексея Овчинникова задержали практически сразу. На него указали несколько свидетелей, которые видели, как парень выходил из здания университета в крови.

— В отделе милиции подозреваемый признался, что в ту ночь поссорился с женой и хотел поспать в аудитории, но строгая охранница-вахтер пыталась его выгнать и даже обещала пожаловаться на него в деканат. После этих слов Овчинников достал нож и молоток, — рассказывает старший помощник руководителя СУ СК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 103 УК РСФСР за умышленное убийство. Казалось бы, дело в шляпе. Но тут начались первые метаморфозы.

Психолого-психиатрическая экспертиза неожиданно выявила у обвиняемого проблемы, которые требовали специализированного лечения в клинике. Вместо изолятора убийцу отправили в стационар. Назначили вторую экспертизу.

— Повторное обследование показало, что Овчинников все-таки вменяем, поэтому появился шанс направить уголовное дело в суд и приговорить его к положенному сроку заключения. По инкриминируемой статье ему грозило от 3 до 10 лет лишения свободы. После того как студента оповестили о результатах экспертизы, он каким-то образом умудрился сбежать из психиатрической клиники, — продолжает Людмила Рязанцева.

Расследование пришлось приостановить, а студента объявить в розыск.

СПИСАЛИ В АРХИВ

В те смутные годы ни оперативники, ни следователи, выживая на маленькие зарплаты, особо не стремились к совершению подвигов. Техническая база милиции и прокуратуры оставляла желать лучшего. И вот на этом фоне удача улыбнулась Овчинникову во второй раз. Фартовый убийца даже не заморачивался с прикрытием — он по своим документам приехал к родителям в Новосибирск и продолжил спокойно жить дальше.

Убийца спокойно жил почти 30 лет. Фото: Соцсети

— Пока родные убитой переживали утрату близкого человека, оперативники без особого усердия искали беглеца. Однажды он снова попался, теперь уже на разбое и грабеже. Началось следствие, и подозреваемому опять провели психиатрическую экспертизу. И вновь признали нуждающимся в лечении. Дело направили в суд, который приговорил его к мерам медицинского характера, — говорит представитель регионального СК.

Вот тут-то и всплыл почти забытый смертный грех Овчинникова. Только удача никак не хотела отворачиваться от душегуба. По закону пока он находился на лечении, осудить его за убийство Лидии Шалгановой было нельзя.

— Из-за того что преступник был найден и принудительно лечился в специализированном стационаре, его пришлось удалить из разыскной базы. А к моменту, когда он освободился из клиники, дело об убийстве охранницы уже списали в архив, — добавляет Людмила Рязанцева.

Таким образом Алексей Овчинников 27 лет без особых усилий скрывался от следствия. Жил не тужил в Новосибирске по своим документам и даже получил паспорт нового образца.

СМАХНУЛИ ПЫЛЬ — НАШЛИ УБИЙЦУ

В наши дни в Следственном комитете одним из приоритетных направлений, кроме расследования текущих преступлений, является раскрытие преступлений прошлых лет. Отдельный пласт, практически поле непаханое — уголовные дела 1990-х.

По счастливому стечению обстоятельств, в руки следователя в 2020 году попали материалы вполне очевидного и даже раскрытого убийства Лидии Шалгановой.

— С использованием современных технологий найти Овчинникова было очень легко. Его задержали, доставили в Барнаул, арестовали. Следователь даже предусмотрительно переквалифицировал уголовную статью на более тяжкую: «Убийство лица, находившегося при исполнении служебных обязанностей». Уголовный кодекс РСФСР предусматривал за это даже смертную казнь, — уточняет Рязанцева.

Родственники погибшей Лидии Шалгановой даже поверили в торжество закона. Для них это дело было не просто семейной трагедией, а кровной местью за потерю любимого человека.

Смерть жены стала настоящей трагедией для ее мужа. Фото: семейный архив Шалгановых.

— Когда мы увидели в соцсетях сообщение о раскрытии преступления 27-летней давности и узнали, что речь идет о маме, то были удивлены. С волнением ждали суда и приговора. А потом случился новый удар, когда убийцу освободили в зале заседаний с формулировкой, что срок давности за совершенное деяние уже истек, — поделился с КП-Новосибирск сын погибшей сибирячки Владимир Шалганов.

ПОПЫТКА НОМЕР ДВА

Неожиданное решение судьи, которая при вынесении приговора руководствовалась внутренними убеждениями, шокировало не только близких Лидии, но и правоохранительные органы.

Прокуратура и родственники подали апелляцию с требованием вернуть дело на новое рассмотрение.

— В результате появился еще один шанс добиться справедливого приговора. Дело снова рассмотрят, но с участием другого судьи. Овчинников помещен под арест, — комментирует старший помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Дата заседания еще не назначена. Однако хочется верить, что удача наконец отвернется от жестокого убийцы и он все-таки получит сполна за то, что натворил. Пусть даже с того страшного дня и прошло уже почти 30 лет. Отвечать за свои поступки никогда не поздно.

«Комсомолка» будет следить за развитием этой истории.

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