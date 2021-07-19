В ГИБДД рассказали подробности ДТП в Кировском районе: в больнице три человека

В Кировском районе Новосибирска серьезно столкнулись две иномарки. Фото: ГИБДД по Новосибирску

Вечером, 20 июля, в Кировском районе Новосибирска серьезно столкнулись две иномарки. Последствия аварии засняли на видео очевидцы: на месте произошедшего работали несколько спецслужб, включая реанимационную бригаду медиков и пожарных.

— Примерно в девять часов вечера 21-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» ехал по улице Петухова со стороны улицы Учхоз в сторону улицы Хилокская. Около дома №2к1 на улице Петухова он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Мицубисси, за рулем которого был25-летний водитель, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Всего в ДТП пострадали три человека, их доставили в больницу. В «Митсубиси» в детском кресле ехал также ребенок — к счастью, он не пострадал.

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По словам очевидцев, в аварии пострадали 4 человека (подробнее).

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