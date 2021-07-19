В Новосибирске случилось серьезное ДТП: на месте работает реанимация и МЧС

В Кировском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. Фото: "АСТ-54"
В Кировском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП: там столкнулись два легковых автомобиля. Авария случилась недалеко от трамвайного кольца на улице Петухова, вечером 19 июля.
По словам очевидцев, в аварии пострадали четыре человека. На месте работают экстренные службы.
По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие. Фото: "АСТ-54"
— Пожарные, прибыв на место, отключили аккумуляторы транспортных средств, чтобы предотвратить возможное возгорание, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Из-за произошедшей аварии на близлежащих улицах собираются пробки. Согласно данным портала Яндекс.Карты, сейчас проехать трудно по Ордынскому шоссе и улице Петухова.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер