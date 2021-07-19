В Кировском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. Фото: "АСТ-54"

В Кировском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП: там столкнулись два легковых автомобиля. Авария случилась недалеко от трамвайного кольца на улице Петухова, вечером 19 июля.

По словам очевидцев, в аварии пострадали четыре человека. На месте работают экстренные службы.

По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие. Фото: "АСТ-54"

— Пожарные, прибыв на место, отключили аккумуляторы транспортных средств, чтобы предотвратить возможное возгорание, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Из-за произошедшей аварии на близлежащих улицах собираются пробки. Согласно данным портала Яндекс.Карты, сейчас проехать трудно по Ордынскому шоссе и улице Петухова.

Смотреть видеосюжет В Новосибирске случилось серьезное ДТП: на месте работает реанимация и МЧС

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.