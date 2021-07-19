«Обнимает и вылизывает»: в Новосибирском зоопарке домашняя кошка выкармливает детенышей харзы

В Новосибирском зоопарке обычная домашняя кошка выкармливает детенышей харзы. Фото: Кадр из видео

В Новосибирском зоопарке обычная домашняя кошка выкармливает детенышей харзы. Семейную идиллию засняли на видео посетители зверинца.

На кадрах ролика видно, как пушистая мамочка во время кормления заботливо вылизывает свое «приемное» потомство. А сами харзята, как будто бы и не замечая подмены, ластятся к кошке, сворачиваясь рядом с ней клубочком.

Кстати, такая практика для зоопарка — не в новинку. Ведь и в природе, и условиях зверинцев часто бывает так, что новоиспеченные мамы отказываются или не могут сами ухаживать за своими питомцами. Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как детеныша рыси в Новосибирском зоопарке также выкармливала домашняя кошка.

Смотреть видеосюжет В Новосибирском зоопарке домашняя кошка выкармливает детенышей харзы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Кормит, греет, вылизывает»: домашняя кошка воспитывает рысенка-отказника из зоопарка

Малыш отлично себя чувствует и весело проводит время со «сводным братом» в Новосибирске (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.