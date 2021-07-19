«Помят капот, разбито лобовое стекло»: в Новосибирске хулиганы закидали «капитошками» припаркованные машины

В Новосибирске хулиганы сбросили на припаркованные во дворе машины воздушные шарики с водой. Фото: предоставлено героем публикации

В Новосибирске хулиганы сбросили на припаркованные во дворе машины воздушные шарики с водой. Из-за шалости некоторые автомобили получили серьезные повреждения, однако, по словам очевидцев, этот исход еще достаточно благополучный. Ведь если бы такая «капитошка» прилетела на голову человеку, последствия могли бы быть куда серьезнее.

— За сегодняшний день уже целых три таких случая произошло около Железнодорожной, 15\1. Две машины были припаркованы прямо рядом с этим домом — у одной из них оказалось разбито лобовое стекло. Наша же машина стояла чуть дальше, отсюда возникает предположение, что сбросить это все дело могли только с верхних этажей, иначе не долетело бы, — рассказал КП-Новосибирск Сергей, владелец одного из поврежденных автомобилей.

Сибиряки вызвали на место полицию, сейчас в происходящем будут разбираться правоохранители.

— Мы, по большому счету, вызвали полицию именно для того, чтобы в ситуации разобраться. Какой-то компенсации мы не ждем, ущерб нам покроет страховка. Тем более, что мы с семьей — иногородние, приехали в Новосибирск на несколько дней. Хотя, конечно, безусловно неприятно: машина же совсем новая у нас, ей буквально пара месяцев, — пояснил Сергей.

Возможно, такие шалости – новый тренд среди молодежи. Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как подростки скручивают колпачки у припаркованных машин, чтобы поучаствовать в челлендже из TikTok.

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