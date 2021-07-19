Под Новосибирском 11 дней не могут найти 70-летнего пенсионера, пропавшего в лесу. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирской области продолжаются поиски 70-летнего мужчины, который пропал вблизи села Спирино Ордынского района. Известно, что он ушел в лес на сбор дикоросов. О его местонахождении неизвестно с 8 июля.

— Заявка на исчезновения была получена волонтерами через неделю после исчезновения пенсионера. Спасательная операция осложняется тем, что свидетелей происшествия нет, так же, как и информации, с какой стороны мужчина вошел в лес. На данный момент поиски результатов не дали, — прокомментировала пресс-службе ГУ МЧС РФ по Новосибирской области руководитель новосибирского поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Особые приметы: седая борода, носит усы. Рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза светлые. Предположительно в день исчезновения на нем была цветная рубашка, джинсы, черные сланцы и желтая кепка.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что первая, кто забила тревогу была соседка пропавшего. Она сообщила участковому, что мужчину уже несколько дней не видно в поселке. После чего начались активные поиски пенсионера, которые продолжаются по сей день.

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