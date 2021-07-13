«Мог уйти в лес»: под Новосибирском ищут 70-летнего мужчину, пропавшего при странных обстоятельствах

Исчезновение сибиряка заметила его соседка. Фото: "ЛизаАлерт НСО".
Волонтеры объявили поиски 70-летнего Галятина Владимира Николаевича, жителя поселка Спирино. О местонахождении сибиряка неизвестно с 8 июля.
— Мужчина проживает в поселке в одиночестве: родных у него нет, в силу возраста постоянной работы тоже. Соседка заволновалась и сообщила участковому, что мужчину уже несколько дней не видно в поселке. Нет данных, куда он мог пойти. Есть вероятность, что пропавший мог отправиться в лес. Если потребуется, то поедем на проверку леса, ждем информации с места, — рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт Новосибирской области» Алеся Яблонских.
Приметы пропавшего сибиряка — рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и светлые глаза.
В день исчезновения предположительно был одет в цветную рубашку, джинсы, черные сланцы и желтую кепку.
Всем, кому что-то известно о местонахождении мужчины, нужно позвонить по номеру 112 или на горячую линию 8 (800) 700 54 52.
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