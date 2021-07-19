Новосибирский детский омбудсмен рассказала подробности о девочках-подростках, сбежавших из реабилитационного центра

У всех девочек, ранее сбежавших из центра, сложная жизненная ситуация. Фото: Уполномоченный по правам ребенка НСО.

В понедельник, 19 июля, новосибирский омбудсмен Надежда Болтенко посетила реабилитационный центр «Виктория», из которого ранее сбежали четыре девочки. Подростков нашли — двух из них вернули в центр, еще двоих — назад, в «Викторию». Уполномоченный по правам ребенка пообщалась с беглянками.

— Ситуация у каждой сложная, неоднозначная. Общение и работа с несовершеннолетними продолжатся. Договорились с девочками, что будем находиться в постоянном взаимодействии. Сегодня от всех служб профилактики зависит, как сложится их дальнейшая судьба. Ситуация в данном центре будет на моем личном контроле, — заявила Надежда Болтенко.

Ей удалось выяснить, в каких семьях воспитываются дети, как у них складываются отношения с родителями. Девочки также рассказали омбудсмену, почему решились на побег. Надежда Болтенко пообщалась с руководством и педагогами центра. Известно, что сейчас с девочками, которые сбежали, работают психологи.

Как ранее писала КП-Новосибирск, сбежавшие девочки состоят на учете в ПДН. Всех они склонны к побегам.

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