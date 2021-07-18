Девочки-подростки совершили массовый побег из реабилитационного центра «Виктория» в Новосибирске

Сразу четыре девочки сбежали из центра. Фото: www.museumofhappiness.ru

Побеги детей из реабилитационного центра случаются достаточно часто. Периодически полиции приходится вылавливать подростков, которые то и дело норовят убежать домой к родителям или просто погулять, выражая протест ограничению свободы.

В «Виктории» живут в основном ребята из неблагополучных семей, трудные подростки, реже — жертвы педофилов.

Один-два «бегунка» для такого центра привычная практика. А вот чтобы сразу, сговорившись, дали деру четыре постояльца — это ЧП.

— 17 июля в 21.30 сбежали три девочки 13-ти лет и одна 15-летняя. Все они примерно одногодки, учились в 7-8 классах, некоторые даже в одной школе. Характеризуются как склонные к побегам, потому что до этого уходили из дома. Все стоят на учете в ПДН. Мобильных телефонов у них нет. Сейчас проводятся поисковые мероприятия, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

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