Мэрия Новосибирска отменила разрешение на строительство дороги около ЖК «Флотилия»

Жители ЖК были категорически против строительства дороги. Фото: предоставлено жителями ЖК "Флотилия".

Мэрия отменила разрешения на строительство дороги около ЖК «Флотилия» в Новосибирске. Напомним, против будущей дороги восстали сами жители жилого комплекса, поскольку она должна была пройти через благоустроенную территорию их домов, а также задеть местную парковку. Сибиряки обратились с жалобами в мэрию и Заксобрание региона. После этого власти провели совещания и решили остановить стройку.

— Технические условия на присоединение данной дороги (местного проезда) к городской улично-дорожной сети были подготовлены на основании обращения застройщика ООО «ЖК Академия». В июне текущего 2021 года взамен выданных ранее технических условий ЖК Академия» выданы новые технические условия, исключающие строительство этой дороги, — пояснили КП-Новосибирск в мэрии города.

Через ЖК строить новую дорогу не будут, однако пока не понятно, будет ли найден новый маршрут для ее строительства.

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