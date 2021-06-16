Новосибирцы выступили против строительства дороги рядом с элитным ЖК. Фото: предоставлено жителями ЖК "Флотилия".

Жители ЖК «Флотилия» в Новосибирске выступают против строительства дороги вдоль жилых домов. Они написали в мэрию коллективное письмо с требованием не допустить появления магистрали от улицы Шевченко, 1/19 до улицы Кирова,3. Свое обращение горожане прислали и в редакцию КП-Новосибирск.

По словам сибиряков, дорогу планируют провести в нескольких метрах от фасада их дома. Из-за этого участок вдоль ЖК превратится в магистраль с интенсивным движением и пробками под окнами горожан. Люди уверены, из-за этого они не смогут свободно заезжать и выезжать с территории ЖК.

Новосибирцы подчеркивают, в случае строительства дороги они лишатся более 50-ти парковочных мест, а также элементов благоустройства: газонов, деревьев, скамеек, которые застройщик создал за счет их средств.

При этом собственники квартир отмечают, их не предупреждали о появлении магистрали на этом участке.

— С нами, заинтересованными лицами, ни проект строительства, ни проект отвода земельного участка, смежного с нашим земельным участком, под строительство такого масштабного линейного объекта — не согласовывался, — говорится в тексте письма.

Жильцы подчеркивают, они не могут спокойно наблюдать, как живописный участок рядом с их ЖК превращают в проезжую часть.

Кроме того, новосибирцев беспокоит, что дорога пройдет между опорами пешеходного моста, который, по их словам, находится в аварийном состоянии.

В своем письме сибиряки попросили властей отменить разрешение на проведение работ и прекратить строительство магистрали. Кроме того, они попросили привлечь к ответственности тех, кто разрешил проложить дорогу рядом с элитным ЖК.

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