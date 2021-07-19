Следователи изъяли «черный ящик» с Ан-28, аварийно севшего под Томском

Следователи изъяли «черный ящик» с самолета Ан-28. Фото: Сибирский авиационный поисково-спасательный центр

Следователи изъяли «черный ящик» с самолета Ан-28, который аварийно сел под Томском. Напомним, ЧП произошло 16 июля: у воздушного судна, летевшего из Кедрового в Томск, отказали двигатели, однако пилоты смогли посадить самолет так, что все находившиеся на борту люди остались живы.

— В настоящее время следственная группа провела дополнительный осмотр места происшествия с участием специалистов Межгосударственного авиационного комитета. Обнаруженные фрагменты воздушного судна осмотрены, транспортируются с места происшествия с целью последующей раскладки и оценки наличия недостающих фрагментов. В ходе осмотра обнаружен и изъят бортовой самописец, проводится расшифровка полетных данных, — пояснили в Западно-Сибирском СУ СК на транспорте.

Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала о произошедшем ЧП. Пока точно не известно, что послужило причиной отказа двигателей у самолета, однако основной версией у следователей сейчас является плохое качество топлива.

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