Экс-глава сельсовета под Новосибирском пойдет под суд за премию в 110 тысяч самой себе

Экс-глава Троицкого сельсовета пойдет под суд за махинации с зарплатой. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Экс-глава Троицкого сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области пойдет под суд за махинации с зарплатой. 56-летнюю женщину обвиняют в присвоении и растрате чужого имущества с использованием служебного положения по статье 160 УК РФ.

— Следствием установлено, что 13 февраля 2020 года обвиняемая, являясь главой Троицкого сельсовета, издала незаконное распоряжение о выплате себе единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом на пенсию в размере 10 должностных окладов, на основании которого 14 февраля ей было начислено и перечислено на банковский счет 110 612 рублей, — пояснили в областном Следственном комитете.

Сибирячка полностью признала свою вину и возместила в полном объеме ущерб бюджету сельсовета. Сейчас ее уголовное дело с обвинительным заключением было направлено для рассмотрения в суд.

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