Девочек, сбежавших из реабилитационного центра, вернули обратно. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске нашли девочек-подростков, сбежавших из реабилитационного центра «Виктория». Об этом сообщили в СКР по Новосибирской области.

— В настоящее время несовершеннолетние возвращены в специализированное детское учреждение, — уточнили в ведомстве.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что 17 июля в 21.30 сбежали три девочки 13-ти лет и одна 15-летняя. Характеризуются они как склонные к побегам, потому что до этого уходили из дома. Все стоят на учете в ПДН. Мобильных телефонов у них с собой не было. В причинах побега из центра предстоит разобраться правоохранительным органам.

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