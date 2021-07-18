Устал болеть: ковидный пациент покончил с собой в коридоре новосибирской больницы

В ковидных госпиталях пациенты стали умирать не только от болезни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередной трагический случай, связанный с самовольным уходом из жизни, произошел в городской больнице. 73-летний пенсионер был госпитализирован в стационар с двусторонней пневмонией, отечным бронхитом и положительным тестом на ковид. Мужчина не оставил врачам никаких шансов спасти его здоровье. В медучреждении пациент провел всего 12 суток.

— 16 июля в полдвенадцатого ночи в коридоре отделения эндокринологии было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Он покончил с собой, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Подобные истории для ковидных госпиталей в последнее время не редкость. Несколько дней назад аналогичная ситуация произошла в Искитимской районной больнице. Там под окнами отделения был найден 48-летний пациент.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новосибирском покончил с собой 48-летний мужчина с коронавирусом

Ранее он не говорил о том, что хочет уйти из жизни (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.