Под Новосибирском покончил с собой 48-летний мужчина с коронавирусом

Сибиряк с коронавирусом покончил с собой.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Искитиме покончил с собой 48-летний мужчина, госпитализированный в больницу с коронавирусом.
— Его тело обнаружили 12 июля около 20.00. Раньше мужчина не говорил, что хочет покончить с собой, — уточнил источник КП-Новосибирск.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Октябрьском районе Новосибирска в сарае покончил с собой пенсионер, переболевший ковидом. В предсмертной записке он объяснил свой поступок. Новосибирец написал: «Бессонница — это страшно. Прощайте все».
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