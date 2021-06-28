В Новосибирске 70-летний пенсионер заболел коронавирусом и покончил с собой: он оставил предсмертную записку

В Новосибирске покончил с собой больной коронавирусом.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Октябрьском районе Новосибирска в сарае у дома №92 обнаружили мертвого мужчину. Это произошло 26 июня. Сибиряк покончил с собой.
— Мужчине было 70 лет. Он болел коронавирусом. В предсмертной записке он объяснил свой поступок. Новосибирец написал: «Бессонница — это страшно. Прощайте все», — рассказал источник КП-Новосибирск.
Сейчас в обстоятельствах этого дела разбираются полицейские.
Напряженная ситуация с коронавирусом в Новосибирской области за несколько последних недель обострилась новым и не совсем понятным явлением. К статистике ежесуточной смертности от вируса добавилась еще одна — суицидальная. Пациенты словно сговорившись, уходят из жизни добровольно.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что под окнами больницы на улице Мухачева нашли мертвого пациента с коронавирусом. В тот день он должен был отметить свой день рождения.
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