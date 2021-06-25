В Новосибирске под окнами инфекционного госпиталя нашли мертвым 62-летнего пациента с коронавирусом

В Новосибирске под окнами больницы нашли мертвого мужчину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске под окнами больницы №3 на улице Мухачева мертвым нашли 62-летнего мужчину. Он был пациентом медучреждения. Его тело обнаружили в обед 24 июня.

— Мужчина был госпитализирован в больницу с коронавирусом, — уточнил источник КП-Новосибирск.

В обстоятельствах гибели сибиряка теперь разбираются полицейские и следователи. Известно, что в этот день мужчина должен был отметить свой день рождения.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что напряженная ситуация с коронавирусом в Новосибирской области за несколько последних недель обострилась новым и не совсем понятным явлением. К статистике ежесуточной смертности от вируса добавилась еще одна — суицидальная. Пациенты лечебных стационаров, словно сговорившись, уходят из жизни добровольно. Эксперты объяснили, что это: совпадение или закономерность.

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