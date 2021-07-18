Поставщик помидоров прокомментировал записку «Мы в рабстве», найденную новосибирской покупательницей

Автор тревожного послания до сих пор не найден. Фото: предоставлено героем публикации издания «Прецедент»

Настоящей детективной историей обернулся поход в магазин для жительницы Новосибирска.

Женщина, распаковывая дома помидоры черри, вдруг заметила внутри коробки записку с просьбой о помощи. Сибирячка рассказала о своей находке полицейским. Сейчас правоохранители выясняют есть ли в этой истории криминальный подтекст. Свое собственное расследование проводит и агрохолдинг, который поставляет овощи в торговые сети.

— Часть рабочих процессов, в том числе в распределительных центрах Холдинга, автоматизирована и участие человека в фасовке готовой продукции лишь контролирующее. Помимо этого, на предприятии ведется учет рабочего времени сотрудников и проводимых ими работ, движения товаров. Компания обладает точными данными о составе, количестве и направлениях наших поставок за любой период времени с информацией о том, в какую смену и какой бригадой упакован товар. Политика условий труда нацелена на то, чтобы каждый вновь пришедший сотрудник был настроен остаться как можно дольше внутри компании и дорожил своим местом работы, — прокомментировали КП-Новосибирск в агрохолдинге «ЭКО-культура».

Компания поблагодарила неравнодушную сибирячку за тревожный сигнал. Руководство холдинга обещало разобраться в ситуации и рассказать о результатах проверки.

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