Дорожная разметка поверх ям появилась в Новосибирске

Участок дороги разбит уже несколько лет. Фото: vk.com/act54
В социальных сетях новосибирцы активно обсуждают ямы со свежей дорожной разметкой в Октябрьском районе города. Автомобилисты сделали снимки этого недоразумения и разместили в паблике «АСТ-54».
— Перед МФЦ на Зыряновской глубина ям превышает 10 см, но это не остановило дорожников, которые нанесли свежую осевую поверх ям, камней и грязи, — возмущаются подписчики паблика.
Участок улицы, по словам горожан, уже давно нуждается в ремонте. Асфальт разбит в нескольких местах, но в этом году так и не дождался обновления. Водители на этом участке часто разбивают свои автомобили и портят шины.
Подписчики паблика оставляют под снимками гневные комментарии в надежде, что местные власти все-таки заметят и исправят ситуацию.
— Безопасные дороги во всей красе!
— Это сплошная линия считается ? Или прерывистая ? Обгон разрешен?
— Я вообще удивляюсь, там рядом больница, скорые постоянно ездят. Интересно, как там больной по машине на каталке летает?
Свежая краска украсила старые выбоины. Фото: vk.com/act54
Напомним, в 2020 году по результатам опроса, который проводил сервис Superjob, новосибирские дороги признали худшими в России.
— Почти половина (47%) новосибирцев оценили состояние дорог как неудовлетворительное. В крупнейшем городе Сибири средняя оценка самая низкая в России — 2,69 балла из 5. Опрошенные жалуются на то, что в их городе на дорогах ямы, колеи и грязь, — сообщал портал Superjob.
Можно наблюдать, что и в текущем году ситуация не изменилась в лучшую сторону.
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