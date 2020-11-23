Ямы, колеи и грязь: новосибирские дороги признали худшими в России

По результатам опроса в Новосибирске оказались худшие дороги. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В Новосибирске оказались худшие городские дороги среди крупнейших городов России. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob. В нем участвовали владельцы водительских прав из городов с населением больше 500 тысяч человек.

Респондентов просили оценить состояние дорог по шкале от «отлично» до «неудовлетворительно». Оказалось, что в Новосибирске с дорогами больше всего проблем: он занял последнее место в рейтинге.

— Почти половина (47%) новосибирцев оценили состояние дорог как неудовлетворительное. В крупнейшем городе Сибири средняя оценка самая низкая в России — 2,69 балла из 5. Опрошенные жалуются на то, что в их городе на дорогах ямы, колеи и грязь, — сообщил портал Superjob. Похожие результаты оказались у Рязани и Иркутска: они получили по 2,71 балла.

Первое место в опросе заняла Тюмень: там качество дорожного полотна оценили на 4,18 баллов из 5. На втором месте — Казань (3,73 балла). Тройку лидеров замыкает Москва (3,66 балла).

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