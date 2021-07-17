«Новый тренд ТикТока?»: новосибирский школьник залез на припаркованный «Мерседес» и пробежался по нему

Видео со странным развлечением ребенка появилось в соцсети. Фото: стоп-кадр.
В субботу, 17 июля, новосибирец заметил на парковке ЖК «Ясный берег» компанию мальчишек. Он заподозрил, что те что-то замышляют и включил видеокамеру. Опасения мужчины оправдались — один из ребят взгромоздился на припаркованный «Мерседес».
— Похоже, на смену скручиванию колпачков у аудитории ТикТока приходят новые автомобильные развлечения, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».
На видео к посту видно, что трое ребят стояли на парковке, затем один из них забрался на крышу «Мерседеса». После этого ребенок спрыгнул с авто, пробежавшись по капоту. Напакостив, ребятня поспешила сбежать.
Комментаторы пришли в бешенство от увиденного. Они уверены, маленького хулигана надо сурово наказать.
— Искренне желаю владельцу найти этого пакостника!
— Это же ужас — деградация целого поколения!
— Родители, учите своих детей, воспитывайте их, а не давайте им с детства телефон! Лучше вообще думайте перед тем, как сделать ребенка, — написали новосибирцы.
Вероятно, прыгания по машинам — новый тренд из соцсетей, который подхватили дети. Ранее на видео попала ребятня, скачущая по крыше и капоту легковушки на улице Выборной. Только вот в том случае машина была попроще «Мерседеса» — отечественная «Четверка».
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