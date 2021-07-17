«Новый тренд ТикТока?»: новосибирский школьник залез на припаркованный «Мерседес» и пробежался по нему

Видео со странным развлечением ребенка появилось в соцсети. Фото: стоп-кадр.

В субботу, 17 июля, новосибирец заметил на парковке ЖК «Ясный берег» компанию мальчишек. Он заподозрил, что те что-то замышляют и включил видеокамеру. Опасения мужчины оправдались — один из ребят взгромоздился на припаркованный «Мерседес».

— Похоже, на смену скручиванию колпачков у аудитории ТикТока приходят новые автомобильные развлечения, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На видео к посту видно, что трое ребят стояли на парковке, затем один из них забрался на крышу «Мерседеса». После этого ребенок спрыгнул с авто, пробежавшись по капоту. Напакостив, ребятня поспешила сбежать.

Комментаторы пришли в бешенство от увиденного. Они уверены, маленького хулигана надо сурово наказать.

— Искренне желаю владельцу найти этого пакостника!

— Это же ужас — деградация целого поколения!

— Родители, учите своих детей, воспитывайте их, а не давайте им с детства телефон! Лучше вообще думайте перед тем, как сделать ребенка, — написали новосибирцы.

Вероятно, прыгания по машинам — новый тренд из соцсетей, который подхватили дети. Ранее на видео попала ребятня, скачущая по крыше и капоту легковушки на улице Выборной. Только вот в том случае машина была попроще «Мерседеса» — отечественная «Четверка».

Смотреть видеосюжет В Новосибирске ребенок запрыгнул на припаркованный "Мерседес".

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.