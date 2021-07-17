Видео с детьми, скачущими по припаркованным «Жигулям», возмутило соцсети

Ребятня устроила на крыше авто бешеные танцы. Фото: стоп-кадр.

В Октябрьском районе Новосибирска несколько детей залезли на припаркованную легковушку. Новосибирцы сняли развлечения ребят на видео и опубликовали в соцсети накануне, 16 июля.

— На улице Выборной дети устроили танцы на чей-то «Четверке», — рассказал очевидец в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, несколько детей словно приняли машину за батут. Они залезли на нее и со всей силы попрыгали по крыше и капоту «Жигулей».

Комментаторов ситуация возмутила. Большинство уверены, такое поведение — верх невоспитанности и безответственности.

— За уши и к родителям пусть возмещают ущерб! А детей таких наказать надо!

— Если бы мой дед 40 лет назад увидел такое, скончался бы на 10 лет раньше, от инфаркта.

— Кошмар! Я искренне надеюсь, что вечеринка эта на родительской тачке прошла, — написали новосибирцы.

Смотреть видеосюжет Дети скачут на легковушке.

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