«Комсомольская правда» публикует список пассажиров АН-28 в Томской области

Самолет совершил жесткую посадку в 70 км от Томска. Фото: Сергей Рябцев.

Самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области, а затем на борту судна сработал аварийный маяк. Удалось установить, что АН находится в 70 км от поселка Кедровый. На место вылетели спасательные вертолеты и выехала следственно-оперативная группа.

С воздуха вертолет Ми-8 заметил на земле воздушное судно. Пилоты передали, что рядом с ним двигаются люди. Есть вероятность предполагать, что судно совершило жесткую посадку. Большинство пассажиров живы.

Мы публикуем список тех, кто находился на борту АН-28.

Экипаж:

Прытков Анатолий

Хасанов Фарух

Никита Минаев

Александр Фельдштейн

Пассажиры:

Бойко Валентина

Егорова Ольга

Дорохова Светлана

Загородняя Дарья

Загородняя Екатерина (ребенок)

Загородняя Мария (ребенок)

Загородняя Юлия

Козлова Ольга

Солодкина Дарья

Ковшаров Роман

Ковшарова Татьяна

Силюта Надежда

Моисеев Василий

Моисеева Марина

Макеев Роман

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