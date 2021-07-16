Новосибирец, напавший на росгвардейцев, предстанет перед судом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске будут судить мужчину, напавшего на бойцов Росгвардии. Об этом в пятницу, 16 июля, рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— Следствие установило, 10 апреля 2021 года года 48-летний мужчина, находясь на улице Авиастроителей в Дзержинском районе города Новосибирска оскорбил и ударил одного из страж порядка. В момент случившегося агрессивный сибиряк был пьян, — уточнили в ведомстве.

Известно, новосибирец признал свою вину в случившемся. Уголовное дело в отношении него направлено в суд. В ближайшее время его рассмотрят по существу.

Ранее КП-Новосибирск писала, пьяный сибиряк подрался с неизвестными. Очевидцы вызвали для него «скорую помощь» и сотрудников Росгвардии. Когда мужчине начали оказывать медицинскую помощь, он стал материться и агрессивно себя вести. Сотрудники Росгвардии попытались усмирить дебошира, но получили в свой адрес оскорбления. Кроме того, злоумышленник ударил одного из них по лицу, а также повредил росгвардейцу форму.

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