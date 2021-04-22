Следователи возбудили уголовное дело на новосибирца, напавшего на росгвардейцев

Сибиряк напал на росгвардейцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Новосибирска напал на двух сотрудников Росгвардии в Дзержинском районе города. Он оскорбил бойцов, а одного из них ударил по лицу. В отношении 48-летнего дебошира возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти и статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Об этом в четверг, 22 апреля, сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

— Следствие установило, 10 апреля 2021 года подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, на улице Авиастроителей в Дзержинском районе Новосибирска подрался с неизвестными. В результате конфликта он получил травмы, и очевидцы вызвали на место ЧП «скорую», а также сотрудников Росгвардии. Врачи, прибывшие на место, поместили сибиряка в автомобиль и начали оказывать ему помощь. При этом мужчина стал проявлять агрессию: нецензурно выражался и повредил медицинское оборудование. Двое сотрудников Росгвардии, которые находились рядом, попытались успокоить пьяного мужчину. Однако тот, в ответ на их законные требования, публично оскорбил бойцов грубой нецензурной бранью, а одному из росгвардейцев повредил форму и ударил его по лицу, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В настоящий момент ведется предварительное расследование: следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Сам подозреваемый заявил, что не помнит случившегося. В связи с чем ему проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

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