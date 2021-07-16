Следователи рассказали подробности гибели женщины, найденной у железной дороги в леопардовом бюстгальтере. Фото: СК РФ по НСО.

В пятницу, 16 июля, в СК РФ по Новосибирской области рассказали подробности гибели 35-летней сибирячки, тело которой нашли у железнодорожной станции Льниха. Ранее сообщалось, мертвая женщина была одета в джинсовые шорты и леопардовый бюстгальтер. Выяснилось, ее жестоко избили две ее знакомые.

— Следователи установили, вечером 9 июля в одном из домов на улице Набережная в селе Матково Мошковского района, женщина распивала спиртное в компании двух знакомых девушек 28 и 30 лет. В процессе застолья сибирячки поссорились. В ходе конфликта 28-летняя и 30-летняя подозреваемые стали жестоко избивать потерпевшую: они много раз ногами и руками ударили ее по голове и телу. Спустя время потерпевшая ушла из этого дома вместе со знакомыми мужчинами. Однако полученные травмы оказались фатальными — женщина умерла, — прокомментировали ЧП в ведомстве.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сотрудникам СК совместно с полицейскими удалось установить и задержать подозреваемых в жестокой расправе.

Сейчас в СК устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

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