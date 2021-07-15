Под Новосибирском у железной дороги нашли мертвую женщину в леопардовом бюстгальтере

у железной дороги нашли мертвую женщину. Фото: Иван МАКЕЕВ

Под Новосибирском у железнодорожной остановки станции Льниха нашли мертвую женщину. Из одежды на ней были джинсовые шорты и леопардовый бюстгальтер. Это произошло в обед 11 июля.

— Тело лежало в 400 метрах от железной дороги. На вид женщине было лет 40. У нее на лбу и руках обнаружили синяки и ссадины. Чуть позже погибшую сибирячку в одной из групп в соцсети опознала подруга. Выяснилось, что женщине 35 лет, и она из Новосибирска, — уточнил источник КП-Новосибирск.

Полицейским и следователям предстоит выяснить, что случилось с сибирячкой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.