СК изучает причастность обратившегося в «КП» мужчины к убийству девочки из Академгородка в 2002 году

Владимир Зиновьев признался в убийстве журналистам "Комсомольской правды". Фото: предоставлено Владимиром Зиновьевым.

Следователи Следственного комитета Новосибирской области оперативно отреагировали на сообщение о возможном убийце 13-летней школьницы в Советском районе города Новосибирска. Преступление произошло еще в 2002 году. Почти 20 лет оперативники пытались выйти на след маньяка. Но, возможно, что он сам дал о себе знать, попросив журналистов опубликовать его чистосердечное признание и растиражировать его на всю страну.

— Сейчас преждевременно делать выводы о причастности этого мужчины к данному убийству. Специалисты уже изучили видео. Привезем его сюда, поработаем с ним, — сообщили в СК региона.

С Владимиром Зиновьем предстоит пообщаться и криминальному психологу, который сможет более детально понять мотивы мужчины к публичной огласке и популярности.

Как выяснили журналисты «КП-Новосибирск», это уже не первый случай в его жизни, когда он пытается взять на себя резонансные преступления с детьми в разных регионах России.

Новосибирская трагедия вновь появилась в СМИ в мае этого года, когда у следователей появился новый свидетель, который видел, как убийца ребенка сбегал из подъезда дома по улице Демакова. Обновленный фоторобот был активно растиражирован в Интернете. Стоит отметить, что лицо маньяка все-таки имеет общие черты с лицом Владимира Зиновьева.

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