Самолет «Новосибирск-Симферополь» экстренно сел в Челябинске: пассажиру стало плохо

Самолет из Новосибирска, летевший в Симферополь, экстренно сел в Челябинске. Фото: Виктория МИНАЕВА

Самолет из Новосибирска, летевший в Симферополь, экстренно сел в Челябинске. Инцидент произошел в четверг, 15 июля. В аэропорту рассказали, почему экипажу воздушного судна пришлось пойти на такой шаг.

— Одному из пассажиров потребовалась медицинская помощь, в связи с чем самолет был вынужден сделать посадку в аэропорту. Мужчину госпитализировали на автомобиле СМП в одну из челябинских больниц, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе аэропорта имени Курчатова.

Что именно случилось с пассажиром рейса, в аэропорту не пояснили. Известно, что пожилого мужчину увезли в больницу.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о трагедии, произошедшей в конце июня этого года: в самолете авиакомпании «Сибирь», который должен был вылететь в Новосибирск из Магадана, стало плохо одному из пассажиров. Мужчине пытались оказать первую помощь, однако это не помогло: пассажир воздушного судна скончался прямо перед вылетом.

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