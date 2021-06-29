В Магадане при вылете самолета в Новосибирск умер пассажир. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 29 июня, в самолете авиакомпании «Сибирь», который должен был вылететь в Новосибирск из Магадана, стало плохо одному из пассажиров. Мужчине пытались оказать первую помощь, однако это не помогло. Так, пассажир воздушного судна скончался прямо перед вылетом. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в пресс-службе УТ МВД по ДФО.

— По факту инцидента, случившегося сегодня утром, проводится проверка. На месте работали «скорая» помощь, а также следственно-оперативная группа, — уточнила изданию начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО полковник внутренней службы Ольга Мироненко.

По информации ведомства, смерть мужчины наступила по естественным причинам — по предварительным данным, у него случился сердечный приступ. Также известно, что умерший был гражданином одной из стран Средней Азии.

По данным онлайн-табло магаданского аэропорта, самолет вылетел в Новосибирск в 11:55 по местному времени. Таким образом, задержка составила 1,5 часа.

Ранее КП-Новосибирск писала, что из-за утреннего тумана, который плотно окутал город, в Новосибирске не смогли приземлиться несколько самолетов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.