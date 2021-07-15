Следователи начали проверку после того как без вести пропавшую 27-летнюю сибирячку нашли погибшей

27-летнюю сибирячку, считавшуюся пропавшей без вести, нашли мертвой. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи начали проверку после того, как 27-летнюю сибирячку, считавшуюся пропавшей без вести, нашли мертвой. Напомним, об этом сегодня, 15 июля, сообщили волонтеры.

— По данному факту следователями проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили КП-Новосибирск в областном Следственном комитете.

Напомним, поиски девушки практически неделю — с 8 июля. О ее пропаже родные сначала заявили в полицию, позже прохожие нашли вещи пропавшей девушки на Октябрьском мосту.

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