Поиски таинственно пропавшей 27-летней сибирячки с татуировками на руках завершились трагедией

Пропавшую сибирячку нашли погибшей. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

Таинственно пропавшую в Новосибирске 27-летнюю девушку с татуировками на руках нашли погибшей. Об этом стало известно сегодня, 15 июля.

— Девушка была найдена погибшей. Поисково-спасательный отряд ЛизаАлерт приносит искренние соболезнования родным и близким, — сообщили волонтеры.

Напомним, поиски сибирячки велись с 8 июля. О ее пропаже родные сначала заявили в полицию, позже прохожие нашли вещи пропавшей девушки на Октябрьском мосту.

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Волонтеры ищут людей, которые видели сибирячку (подробнее).

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