Поиски таинственно пропавшей 27-летней сибирячки с татуировками на руках завершились трагедией

Пропавшую сибирячку нашли погибшей. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"
Таинственно пропавшую в Новосибирске 27-летнюю девушку с татуировками на руках нашли погибшей. Об этом стало известно сегодня, 15 июля.
— Девушка была найдена погибшей. Поисково-спасательный отряд ЛизаАлерт приносит искренние соболезнования родным и близким, — сообщили волонтеры.
Напомним, поиски сибирячки велись с 8 июля. О ее пропаже родные сначала заявили в полицию, позже прохожие нашли вещи пропавшей девушки на Октябрьском мосту.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«На мосту нашли ее вещи»: в Новосибирске таинственно исчезла 27-летняя девушка
Волонтеры ищут людей, которые видели сибирячку (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер