Прокуратура начала проверку после пожара на новосибирской свалке, который тушили четыре часа

Областная прокуратура начала проверку после пожара на новосибирской свалке. Фото: Кадр из видео

Областная прокуратура начала проверку после пожара на новосибирской свалке, который тушили почти четыре часа. Напомним, произошло возгорание на полигоне «Левобережный» в ночь на 15 июля. Его засняли на видео очевидцы.

— В ходе проверки в муниципальном унитарном предприятии Новосибирска «Спецавтохозяйство» будет проверено исполнение законодательства об охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологического законодательства, — сообщили в прокуратуре. — Будет также дана оценка работе контролирующих органов: Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

Напомним, пожары на этом новосибирском полигоне происходят регулярно. В августе прошлого года эта свалка полыхала на протяжении нескольких дней.

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