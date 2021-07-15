В Новосибирске вынесли приговор подростку, укравшему у пенсионерки сумку и слуховой аппарат

Подросток вырвал сумку у сибирячки и убежал. Фото: стоп-кадр

В Новосибирске вынесли приговор 15-летнегому подростку, укравшему у пенсионерки сумку со слуховым аппаратом. Об этом сообщили в областном следственном комитете.

— Вечером 20 марта 15-летний новосибирец, проходя возле здания, расположенного на улице Доватора, увидел потерпевшую, в руках у которой находилась сумка с мобильным телефоном, слуховым аппаратом и кошельком, в котором лежало 3 тысячи рублей. Подросток подошел к женщине со спины и резким рывком вырвал сумку из ее рук. Женщина от произошедшего не удержалась на ногах, упала, а парень с места совершения преступления скрылся, — пояснили в СУ СКР по Новосибирской области.

Раскрыть преступление удалось по горячим следам, поскольку все случившееся попало на запись камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что подросток ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и находился под стражей в СИЗО №1.

Сумку женщины нашли недалеко от места преступления: мобильника и денег там уже не было. На период следствия и суда в отношении подростка была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда он был признан виновным в преступлении по статье 161 УК РФ «Грабеж». Ему назначили наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

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