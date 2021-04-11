Арестовали школьника, который отобрал у сибирячки сумку и слуховой аппарат

Подросток, напавший на женщину, был уже дважды судим. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Несовершеннолетний налетчик напал на 37-летнюю женщину у дома № 29 по лице Доватора в Новосибирске. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как к сидячей на земле сибирячке подходит подросток, наклоняется к ней, а потом резко вырывает из ее рук сумку.

— В сумке находились денежные средства, мобильный телефон и слуховой аппарат. Всего ущерб составил 4 тысячи рублей. Личность грабителя удалось установить практически сразу. Им оказался ранее судимый 16-летний школьник. В результате обысков оперативники нашли украденную сумку и слуховой аппарат, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

В настоящее время грабитель задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

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