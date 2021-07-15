Прокуратура начала проверку после того, как под Новосибирском мужчина избил 10-летнего мальчика

Прокуратура проводит проверку после того, как под Новосибирском мужчина избил 10-летнего мальчика.
Прокуратура проводит проверку после того, как под Новосибирском мужчина избил 10-летнего мальчика. Напомним, инцидент произошел в Краснообске, 14 июля. Таким образом сибиряк якобы пытался проучить школьника, поссорившегося с его сыном. Конфликт попал на запись видеорегистратора.
— Прокуратура проверит исполнение органами системы профилактики законодательства о защите и охране прав несовершеннолетних, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — сообщили в областной прокуратуре.
Против мужчины следователями уже возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои».
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