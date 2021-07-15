Под Новосибирском мужчина избил 10-летнего мальчика. Фото: стоп-кадр.

Вопиющий случай произошел в Краснообске. Там накануне, 14 июля, мужчина решил проучить 10-летнего ребенка — он подошел к мальчику и избил его. Конфликт сняла камера видеорегистратора. Инцидент прокомментировали в региональном СК.

— Злоумышленник, используя малозначительный повод, а именно ссору его несовершеннолетнего сына и потерпевшего, схватил последнего и ударил рукой по голове, — сообщили в ведомстве.

Следователи возбудили в отношении агрессора уголовное дело. Сейчас они устанавливают очевидцев, а также обстоятельства случившегося.

Ранее КП-Новосибирск писала о похожем случае. Тогда житель Новосибирска решил разобраться с «обидчиком» своей дочери: он плюнул в лицо мальчику и поставил его на колени. В отношении новосибирца также возбудили уголовное дело.

Смотреть видеосюжет Сибиряк избил 10-летнего мальчика.

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