Сибирячка, спрятавшая в шкафу труп убитого знакомого, предстанет перед судом. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске будут судить женщину, убившую своего знакомого. Ее дело рассмотрит Дзержинский районный суд.

— Следствие установило, 1 января 2021 года обвиняемая в пьяном состоянии была в квартире потерпевшего. Она на фоне личной неприязни схватилась за нож и нанесла жертве минимум 5 ударов в грудь, живот и руки. От полученных травм мужчина умер. Женщина, чтобы скрыть следы преступления, завернула труп в пакеты и тряпки и спрятала его в шкаф. Там тело находилось, пока его не нашли полицейские, — уточнили в пресс-службе суда.

В отношении сибиряки ранее возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Первое слушание состоится 21 июля 2021 года.

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