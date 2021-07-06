Сибирячка показала на видео, как убила знакомого и спрятала его тело в шкаф

Сибирячка рассказала, как убила знакомого и спрятала его тело в шкафу. Фото: стоп-кадр

В Новосибирске будут судить 48-летнюю женщину, зарезавшую 60-летнего знакомого. Преступление произошло в Дзержинском районе города в доме №1/6 на улице Авиастроителей в начале января. Об этом рассказали в СКР по Новосибирской области.

Перед тем, как пять раз воткнуть в грудь знакомого нож, они с ним поругались. Как только сибирячка осознала, что произошло, она решила спрятать тело в шкаф.

Следователи обнародовали видео, на котором сибирячка рассказывает, как убила мужчину, а потом заметала следы.

— В правой руке у меня был нож. Я резала овощи, а он сидел сзади, — рассказывает женщина на кадрах. — Когда поняла, что он мертв, я упаковала его тело в пакеты из-под подушек.

В СКР по Новосибирской области уточнили, что спустя несколько дней сибирячка рассказала своему сожителю, что убила знакомого, а он сообщил о преступлении в полицию. На допросе женщина полностью признала свою вину.

Пока шло расследование уголовного дела, она находилась в СИЗО.

Сейчас материалы расследования переданы в Дзержинский районный суд.

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