Метеорный поток Персеиды в Новосибирске в августе 2021 года: что увидят сибиряки, когда будет пик

Пик метеорного потока сибиряки смогут наблюдать в ночь на 14 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Метеорный поток Персеиды в Новосибирске в августе 2021 года ожидается с 12 по 14 число. Хотя астрономы отмечают, что начнется он уже с 17 июля.

— Персеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «падающие звезды» — метеоры, — рассказал КП-Новосибирск Олег Кашин, специалист Большого Новосибирского планетария.

Новосибирцы смогут наблюдать метеорный поток в ночь 14 августа. Именно в этот день наступит его пик. Поток будет хорошо видеть в 3 часа ночи по местному времени.

— Лучше всего наблюдать за падающими звездами будет лежа или полулежа под открытым небом, — посоветовал астроном.

Напомним, что в прошлом году пик метеорного потока был в ночь с 12 на 13 августа. Сибиряки делились своими впечатлениями в социальных сетях и рассказывали, сколько насчитали падающих звезд.

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