«Любовались, как падают звездочки»: появилось видео невероятного метеорного потока Персеиды в Новосибирске

Поток Персеиды пронесся над Новосибирском в ночь на 13 августа. Фото: Яков Гречаник.

В ночь с 12 на 13 августа в Новосибирске можно было увидеть «падающие звезды». Это — метеорный поток Персеиды, который появляется каждый год в августе.

Одной из сибирячек удалось снять на видео, как по черному небу проносятся крупные метеоры. Роликом она поделилась в соцсетях.

— Наблюдали, классно! С 23 до 24 часов больше десятка насчитали.

— Вчера действительно был очень сильный звездопад. С полуночи любовалась, как падали звёздочки, — рассказали другие новосибирцы в комментариях под видео.

В Большом Новосибирском планетарии сообщили, что метеорный поток Персеид обычно достигает пика 12-13 августа.

— Персеиды можно видеть на небе с 17 июля по 24 августа, но наибольшее число «падающих звёзд» наблюдается в ночи, близкие к его пику, когда их максимум может достигнуть 100-110 метеоров в час. Главный фактор для удачного наблюдения — хорошая ясная погода и значительная удаленность от городской засветки, где даже самые слабые метеоры будут легко различимы, — рассказали в новосибирском планетарии.

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