В сгоревшей иномарке на трассе под Новосибирском погиб 25-летний водитель

Машина загорелась, врезавшись в грузовик. Фото: "АСТ-54"

В ДТП около села Барлак в Новосибирской области, где иномарка залетела под грузовик и загорелась, погиб один человек. Об этом рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— В аварии погиб водитель легкового автомобиля — 25-летний молодой человек. Больше в машине никого не было, — пояснил КП-Новосибирск государственный инспектор отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Напомним, случилось ДТП вечером, 14 июля. В паблике Вконтакте «АСТ-54» сообщается, что Hyundai Solaris находилось в посуточной аренде, погибший парень не был владельцем машины.

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