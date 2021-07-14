Иномарка залетела под грузовик и вспыхнула. Фото: ГИБДД по НСО

На трассе в Новосибирской области произошло серьезное ДТП: в районе Северного объезда седан Hyundai Solaris врезался в стоящую на обочине фуру Mercedes-Benz и вспыхнул. Последствия произошедшего засняли очевидцы.

— ДТП случилось на 67-м километре трассы Р-254 перед селом Барлак. На месте работают полиция и спасатели, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — пояснил КП-Новосибирск государственный инспектор отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Огонь полностью уничтожил машину. Фото: "АСТ-54"

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что легковушка практически полностью ушла под фуру. В областном ГИБДД сообщили, что никакой информации о пассажирах седана сейчас неизвестно — огонь полностью уничтожил автомобиль.

Смотреть видеосюжет На трассе под Новосибирском иномарка залетела под фуру и загорелась

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