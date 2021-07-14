Пожар в частном секторе в центре Новосибирска удалось потушить

В Новосибирске пожарным удалось потушить пожар в частном секторе. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске пожарным удалось потушить крупный пожар в частном секторе. Напомним, там сегодня, 14 июля, загорелись постройки на нескольких участках.

— В 18:12 усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений ликвидировала открытое горение на месте крупного пожара в частном секторе Новосибирска. Сотрудники МЧС России защитили магистральный газопровод и ближайшие соседние частные дома и надворные строения. Для бесперебойной подачи воды проложены пять магистральных линий от ближайших пожарных гидрантов, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Пожарные эвакуировали два пропановых и два газовых и еще два кислородных баллонов из гаража, не допустив осложнения оперативной обстановки.

Сейчас пожарные еще продолжают работать на месте произошедшего. Фото: ГУ МЧС по НСО

Сейчас пожарные еще продолжают работать на месте произошедшего: они проводят проливку и разбор обгоревших конструкций. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

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