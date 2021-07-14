«Рядом газовая труба проходит»: в центре Новосибирска загорелись три частных дома

В центре Новосибирска загорелись несколько частных домов. Фото: "АСТ-54"

В центре Новосибирска загорелись несколько частных домов. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

— На улице Оренбургской горят три двухквартирных частных дома, а также надворные постройки. Общая площадь возгорания, по предварительным данным, составляет порядка примерно 400 квадратных метров, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Рядом с местом возгорания проходит газовая труба.

Черный столб дыма, поднявшийся от пожара, видно из разных районов города. На место уже прибыли пожарные, однако их работу осложняет сильный ветер.

В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что сейчас возгорание уже удалось локализовать.

— На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горели надворные постройки. Из-за сильного ветра существовала угроза соседним жилым домам и магистральному газопроводу. В течение получаса благодаря своевременному наращиванию сил МЧС России и подразделений пожарной охраны в течение получаса удалось локализовать крупный пожар на предварительной площади 400 квадратных метров. В настоящий момент продолжается ликвидация возгорания, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

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