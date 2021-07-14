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Общество14 июля 2021 11:13

Губернатор Андрей Травников рассказал, введут ли в Новосибирской области новые ограничения из-за ковида

По мнению главы региона, дополнительные меры пока не нужны
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
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По мнению главы региона, дополнительные меры пока не нужны.

По мнению главы региона, дополнительные меры пока не нужны.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 14 июля, губернатор Андрей Травников высказался о введении новых ограничений из-за коронавируса в регионе. Об этом он рассказал в ходе прямого эфира, на котором ответил на вопросы местных жителей.

— Основные ограничительные меры у нас уже введены — это запрет на проведение массовых мероприятий, ограничение заполняемости залов на спортивных и культурных мероприятиях, ужесточение по соблюдению масочного режима. Я считаю, что этого достаточно, новых ограничений вводить не планируем. При этом наша медицина и наши ученые составили весь спектр необходимых мер, необходимых для защиты личного здоровья. Ограничения работы отдельных предприятий и отраслей пока не планируются, — уточнил губернатор.

Кроме того, Андрей Травников заявил, что в регионе не планируют вводить обязательную вакцинацию. По его словам, сейчас темпы прививочной кампании в Новосибирской области достаточно высокие.

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