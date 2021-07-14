Губернатор Андрей Травников высказался о введении обязательной вакцинации в Новосибирской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 14 июля, губернатор Андрей Травников высказался о введении обязательной вакцинации в Новосибирской области. Свое мнение глава региона озвучил в ходе прямого эфира, на котором отвечал на вопросы жителей региона.

— Считаю, что вакцинация — решение добровольное. Хотя мы прорабатывали введение обязательной вакцинации в Новосибирской области: подготовили необходимые проекты и решения. Но в связи с тем, что сейчас новосибирцы очень активно идут на прививки, считаю, что и без такой жесткой меры, получится обеспечить и поддержать необходимые темпы прививочной компании. Темпы вакцинации пока высокие, — заявил Андрей Травников.

При этом он отметил, такое решение не исключает более жесткого подхода у руководителей предприятий и организаций.

— Когда на кону работоспособность всего коллектива, они вправе принимать решения об обязательной вакцинации.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области пришлось остановить работу одного из предприятий пищевой промышленности из-за заболевшего ковидом сотрудника.

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